Марк Темпл о спецификах трассы в Сузуке…

Марк Темпл рассказал о технических особенностях трассы Сузука и работе с новой машиной Формулы 1 для повышения эффективности шасси в сезоне 2026.
Иннокентий Петров
24.03.2026, 18:32·2 мин
single
Технический директор по эффективности шасси Марк Темпл поделился своим мнением о трассе в Сузуке и особенностях работы с автомобилями нового поколения.

По словам Марка Темпла, стартовые этапы сезона прошли на двух заметно отличающихся друг от друга автодромах. В Альберт-парке пилотам пришлось справляться с чередой среднескоростных и быстрых поворотов, тогда как трасса в Шанхае была представлена серией затяжных медленных и среднескоростных виражей. Специалист отметил, что команда только приступила к изучению поведения новых машин, и уже столкнулась с разными задачами по накоплению и использованию энергии, что сказалось на выборе стратегии и стиле пилотирования.

Говоря о Сузуке, Марк Темпл подчеркнул уникальность этой трассы, отметив наличие знаменитых поворотов и сложный характер круга. Несмотря на это, по энергетическим параметрам автодром близок к Мельбурну. В частности, в первом повороте рекуперация энергии может дать значимый эффект. Оптимизация этого компонента, по его словам, является одной из ключевых задач, наряду с поиском лучших настроек шасси и эффективной работой с резиной.

Марк Темпл напомнил, что предстоящий сезон 2026 года ставит перед командой немало непростых вызовов. У коллектива продолжается процесс адаптации к новой технике и повышения ее эффективности, чтобы максимально реализовать потенциал шасси и силовой установки, которые остаются определяющими факторами конкурентоспособности.

