Марк Темпл: "Mercedes" вполне победим

Технический директор McLaren по эффективности шасси Марк Темпл высказал мнение, что команда Mercedes не является непобедимой в текущем сезоне.

По словам Темпла, обсуждать потенциальную возможность опередить Mercedes он предпочитает лишь в контексте непосредственной работы и управления тем, что находится под контролем команды. Он отметил, что основное внимание следует уделять собственным усилиям и улучшениям.

Темпл напомнил, что на этапе в Японии пилотам Mercedes не удалось одержать двойную победу, что, по его мнению, свидетельствует о наличии у соперников определённых слабых мест. Он выразил уверенность в том, что их можно обойти, и выразил надежду, что именно McLaren сможет добиться этого результата в дальнейшем.

Также Марк Темпл подчеркнул, что в Mercedes не собираются уступать позиции и будут прилагать максимум усилий для сохранения и увеличения своего преимущества. В свою очередь, в McLaren планируют предпринять все возможные меры, чтобы сократить отставание. Технический директор выразил надежду, что удача в этом противостоянии окажется на стороне его команды.