Слогаемые перехода Ферстаппена: многие вещи до сих пор можно улучшить.

Бывший механик McLaren Марк Пристли в подкасте PitStop рассказал о возможном переходе Макса Ферстаппена в команду Aston Martin.

По мнению Пристли, в настоящее время у Aston Martin нет явных преимуществ, чтобы привлечь себе гонщика из Red Bull. Однако, ситуация может измениться, если Макс перейдет вместе с техническим директором Эдрианом Ньюи. Такой дуэт, а при наличии Фернандо Алонсо, стал бы для команды настоящей мечтой, по словам эксперта.

Он также отметил, что в Aston Martin уже собраны выдающиеся инженеры, и добавление в команду Ньюи и его команды может создать лучший коллектив в паддоке.

Кроме того, у команды есть современное оборудование и передовая аэродинамическая труба, что, безусловно, привлечет внимание опытного инженера, каким является Ньюи, и амбициозного гонщика, каковым считается Ферстаппен.

Пристли подчеркнул, что для Макса всегда было важно окружаться лучшими специалистами по мере продвижения по карьерной лестнице. Поэтому, если все вышеперечисленные факторы сложатся воедино, то его уход из Red Bull вполне возможен.