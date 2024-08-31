Марк Маркес одерживает долгожданную победу в MotoGP

В субботу, 31 августа, прошла захватывающая спринтерская гонка в рамках Гран-при Арагона, 14-й этап сезона в MotoGP. С первой позиции стартовал Марк Маркес, в то время как лидеры сезона Франческо Баньяя и Хорхе Мартин начали гонку с 3-й и 4-й позиций соответственно.

Второе место на гонке занял молодой испанец Педро Акоста. Маркес уверенно вышел вперед после старта, Хорхе Мартин удерживал вторую позицию. Однако Маркес не дал никому шансов на атаку, уверенно контролировал гонку и финишировал первым. Для шестикратного чемпиона мира эта победа стала особенно важной, так как ранее что-то всегда мешало ему выиграть.

На втором месте финишировал Хорхе Мартин, а замкнул тройку лидеров Педро Акоста. Однако Франческо Баньяя испытал неудачу на этой гонке, финишировав лишь девятым. Отличную гонку провел Фабио Куартараро, чемпион 2021 года, который смог подняться с 17-й позиции на 8-е место.

После этой гонки Хорхе Мартин вышел вперед в общем зачете с 279 очками, в то время как у Франческо Баньяя 276 очков.

Фото: Carsweek.ru

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