Почему McLaren упустили победу, - объясняет Марк Хьюз

Эксперт издания The Race, Марк Хьюз, попытался разъяснить причины поражения команды McLaren на Гран При Италии, когда у британской команды, казалось бы, были все шансы на победу.

Шарль Леклер продемонстрировал высокое мастерство на классической трассе Формулы 1: он одержал победу в Монце уже во второй раз в своей карьере, что произошло в том же сезоне, когда он выиграл гонку в Монако.

Победа была результатом точно рассчитанной стратегии с одной пит-стопом. Леклер мастерски обращался с резиной, что позволило ему опередить гонщиков McLaren, сделавших два заезда в боксы. На первом отрезке он ехал достаточно быстро, почти на уровне лидеров.

Машина Ferrari, версия с аэродинамическим обвесом, предназначенным для Монцы, показала себя сбалансированной и конкурентоспособной. Успешная стратегия и улучшенное днище SF-24 дали свои плоды.

Гонщики McLaren жаловались на износ передних шин и приняли тактику двух пит-стопов, тогда как Ferrari решились на одну остановку и одержали победу.

Неудачная стратегия McLaren, блокировка тормозов Норрисом и другие факторы привели к поражению команды.

Решающим моментом стал дерзкий обгон Леклера над Феттелем на первом круге, который помог ему занять ведущую позицию и удержать лидерство на протяжении всей гонки.