Почему Хьюз раздражался на Расселла – рассказ Марка Хьюза

Британский журналист Марк Хьюз, сотрудничающий с официальным сайтом чемпионата, провел анализ Гран При Сан-Паулу и сделал предположения об альтернативном развитии событий, если бы команда Mercedes прислушалась к интуиции гонщика Джорджа Расселла.

На старте гонки Джордж Расселл лидировал, однако уже к 27-му кругу проблемы начались из-за аквапланирования на изношенных промежуточных шинах.

В условиях дождя DRS использовать нельзя было, поэтому преимущество McLaren Ландо Норриса на прямых позволяло ему приближаться к Mercedes Расселла.

Расселлу удавалось удерживать лидирующую позицию благодаря хорошей работе за рулём и высокой концентрации, несмотря на ухудшающееся сцепление и износ резины.

Планом Mercedes было дождаться подходящего момента для пит-стопа и замены шин на свежие, но износ резины привел к резкому ухудшению ситуации.

Когда инженеры поняли, что дождь продлится ещё 10 минут, было принято решение о пит-стопе для Расселла, несмотря на его мнение о возможности продолжения гонки.

Решение остановиться на пит-лейн привело к тому, что Расселл вышел на трассу перед Норрисом, который также заехал на пит-лейн в этот же момент.

Отмена режима VSC во время пит-стопа означала, что нельзя было сэкономить время, в отличие от Окона, Ферстаппена и Гасли, оставшихся на трассе.

Норрис опередил Расселла, оттеснив его на 5-ю позицию, что стало неприятным сюрпризом для команды Mercedes и самого гонщика.

Дождь вынудил всех снизить скорость, а появление автомобиля безопасности угрожало потерей позиций тем, кто не заезжал на пит-стоп.

Авария Франко Колапинто и красные флаги спасли Окона, Ферстаппена и Гасли, оставшихся на трассе на старых шинах.

Если бы Расселл остался на трассе, как предлагал, ситуация для команды могла бы сложиться иначе, и результаты гонки стали бы совсем другими.

Несмотря на все предположения, одно можно сказать точно: решение о пит-стопе изменило ход событий, но дало новые уроки для будущих гонок.