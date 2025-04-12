Главная Новости McLaren Почему у McLaren есть преимущество в Бахрейне: мнение Марка Хьюза
Новости

Почему у McLaren есть преимущество в Бахрейне: мнение Марка Хьюза

Марк Хьюз о преимуществе McLaren в Бахрейне: анализ тренировок и погоды. Особенности трассы, деградация резины и доминирование McLaren. Влияние аэродинамики Mercedes и стратегии Ferrari.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.04.2025, 10:51·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Эксперт британского издания The Race, Марк Хьюз, обсуждает преимущество McLaren в Бахрейне и его вероятное сохранение на протяжении уик-энда. По его мнению, отличие погодных условий на тренировках и во время предстоящего Гран При влияет на поведение машин и износ резины.

Со слов Ландо Норриса, темп McLaren на трассе в Бахрейне весьма хорош, но размер преимущества команды недооценен. Оранжевые болиды традиционно показывают высокую производительность именно на этой трассе, где задние шины испытывают максимальную нагрузку.

По мнению эксперта, McLaren имеет преимущество примерно в полсекунды на быстрых кругах в Бахрейне. Mercedes, несмотря на заметное отставание, удерживает второе место по скорости, опережая Red Bull и Ferrari.

Важным моментом оказывается аэродинамика машин Mercedes, что позволяет им добиваться высоких показателей на прямых участках трассы. На медленных сегментах RB21 Ферстаппена показывает небольшое отставание по сравнению с McLaren, что приводит к значительной потере времени к 11-му повороту.

Макс Ферстаппен признал, что команда сталкивается с проблемой недостаточного сцепления в Бахрейне, что делает машины слишком медленными. По его словам, управлять автомобилем на длинных сериях кругов напоминает тренировку по дрифту.

Источник

McLaren (245)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация