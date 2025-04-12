Почему у McLaren есть преимущество в Бахрейне: мнение Марка Хьюза

Эксперт британского издания The Race, Марк Хьюз, обсуждает преимущество McLaren в Бахрейне и его вероятное сохранение на протяжении уик-энда. По его мнению, отличие погодных условий на тренировках и во время предстоящего Гран При влияет на поведение машин и износ резины.

Со слов Ландо Норриса, темп McLaren на трассе в Бахрейне весьма хорош, но размер преимущества команды недооценен. Оранжевые болиды традиционно показывают высокую производительность именно на этой трассе, где задние шины испытывают максимальную нагрузку.

По мнению эксперта, McLaren имеет преимущество примерно в полсекунды на быстрых кругах в Бахрейне. Mercedes, несмотря на заметное отставание, удерживает второе место по скорости, опережая Red Bull и Ferrari.

Важным моментом оказывается аэродинамика машин Mercedes, что позволяет им добиваться высоких показателей на прямых участках трассы. На медленных сегментах RB21 Ферстаппена показывает небольшое отставание по сравнению с McLaren, что приводит к значительной потере времени к 11-му повороту.

Макс Ферстаппен признал, что команда сталкивается с проблемой недостаточного сцепления в Бахрейне, что делает машины слишком медленными. По его словам, управлять автомобилем на длинных сериях кругов напоминает тренировку по дрифту.