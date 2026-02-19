Марк Хьюз о нестандартном заднем крыле Ferrari

Технический эксперт официального сайта чемпионата Марк Хьюз представил анализ новейших решений, реализованных инженерами Ferrari на тестах в Бахрейне. В центре внимания оказались инновации в аэродинамике, вызвавшие бурное обсуждение в паддоке.

В первый день второй части предсезонных испытаний команда Ferrari удивила специалистов необычным элементом на задней части болида SF-26. Рядом с выхлопной трубой появился так называемый «дефлектор, отклоняющий воздушный поток». Это новшество сразу привлекло внимание экспертов и соперников.

Уже на следующий день основной темой обсуждения стала необычная конструкция заднего крыла. Как отмечается, верхняя плоскость этого крыла может поворачиваться на 180 градусов при включении режима Straight Mode — режима для езды по прямым участкам трассы. Такое решение позволяет значительно увеличить пространство между элементами крыла, снижая лобовое сопротивление машины.

В стандартной конфигурации площадь верхней поверхности крыла меньше, чем у нижней, что обеспечивает разницу давлений и создаёт необходимую прижимную силу. При перевороте крыла меньшая по площади часть оказывается сверху, а зазор между плоскостями становится шире, чем у традиционных конструкций.

Если работоспособность данного решения подтвердится, его внедрение другими командами может оказаться проще, чем повторение сложного дефлектора позади выхлопной системы. Тем не менее, новинки Ferrari наглядно демонстрируют смелость и инновационный подход инженеров Скудерии в нынешнем сезоне.