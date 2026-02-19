Главная Новости Ferrari Марк Хьюз о нестандартном заднем крыле Ferrari
Новости

Марк Хьюз о нестандартном заднем крыле Ferrari

Ferrari представила инновационное заднее крыло и аэродинамические решения на тестах в Бахрейне, вызвавшие интерес экспертов Формулы 1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.02.2026, 20:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Технический эксперт официального сайта чемпионата Марк Хьюз представил анализ новейших решений, реализованных инженерами Ferrari на тестах в Бахрейне. В центре внимания оказались инновации в аэродинамике, вызвавшие бурное обсуждение в паддоке.

В первый день второй части предсезонных испытаний команда Ferrari удивила специалистов необычным элементом на задней части болида SF-26. Рядом с выхлопной трубой появился так называемый «дефлектор, отклоняющий воздушный поток». Это новшество сразу привлекло внимание экспертов и соперников.

Уже на следующий день основной темой обсуждения стала необычная конструкция заднего крыла. Как отмечается, верхняя плоскость этого крыла может поворачиваться на 180 градусов при включении режима Straight Mode — режима для езды по прямым участкам трассы. Такое решение позволяет значительно увеличить пространство между элементами крыла, снижая лобовое сопротивление машины.

В стандартной конфигурации площадь верхней поверхности крыла меньше, чем у нижней, что обеспечивает разницу давлений и создаёт необходимую прижимную силу. При перевороте крыла меньшая по площади часть оказывается сверху, а зазор между плоскостями становится шире, чем у традиционных конструкций.

Если работоспособность данного решения подтвердится, его внедрение другими командами может оказаться проще, чем повторение сложного дефлектора позади выхлопной системы. Тем не менее, новинки Ferrari наглядно демонстрируют смелость и инновационный подход инженеров Скудерии в нынешнем сезоне.

Источник

Ferrari (718)Зимние тесты 2026 (143)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация