Факторы, оказавшие влияние на баланс сил, согласно Марку Хьюзу

Эксперт британского издания The Race, Марк Хьюз, предпринял попытку проанализировать факторы, повлиявшие на расстановку сил в Майами.

В мире Формулы 1 всегда существует базовая расстановка сил, но порой на неё влияют внешние факторы, которые могут изменить привычную картину.

Некоторые из этих факторов могут быть явными, например, ошибки в выборе времени выезда на трассу относительно её покрытия или технические неполадки, мешающие фаворитам. Но бывает и так, что влияние некоторых факторов остается непонятным.

Такая ситуация сложилась в этот уик-энд в Майами, но даже при таких условиях лучше всех справились Макс Ферстаппен и Red Bull Racing.

Ландо Норрис на модернизированной машине McLaren в пятницу казался способным бороться с Red Bull и Ferrari, а Mercedes в некоторых случаях также демонстрировали хорошую скорость, но иногда оставались в середине поля. Aston Martin же столкнулись с провалом.

Даниэль Риккардо на машине Visa RB впечатлил, показав 4-е время в квалификации к спринту, но на следующий день не смог показать такой же результат.

«По каким-то причинам было чрезвычайно сложно добиться эффективной работы шин на протяжении всего круга», – отметил Макс Ферстаппен. «Пилотировать было не слишком приятно, всё время приходилось гадать, как поведёт себя машина. На трассе очень скользко, шины работали не лучшим образом, и сочетание всех этих факторов приводило к настоящим сложностям».

Шарль Леклер, показавший второе время в квалификации, также отметил нестабильную работу шин, особенно на втором секторе.

Лучше всего справился с аномалиями Ландо Норрис, который показал пятое время на McLaren.

Норрис объяснил, что разница между ездой на пределе и переходом этого предела минимальна, особенно при таких условиях трассы.

По мнению Pirelli, поверхность асфальта стала более абразивной, что также повлияло на работу шин. Трасса нагревалась слишком сильно, что затрудняло прохождение идеального круга.

С высокими температурами асфальта, работа с мягкой резиной требовала особого внимания, чтобы не допустить перегрева задних шин.

Формат уик-энда с добавлением спринта также стал вызовом для команд, затрудняя адаптацию к изменениям.

Mercedes столкнулась со сложностями в первый день, но найдя правильный подход к резине, показала неплохие результаты.

Несмотря на сложности, Макс Ферстаппен и Red Bull продемонстрировали стабильную работу, что привело к успеху на трассе в Майами.

В целом, хоть и не все были удовлетворены, в мире гонок всё относительно...