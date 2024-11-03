Марио Изола: На трассе были неблагоприятные условия.

Итальянская компания Pirelli оставила без комментариев критику семикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона. Всплеск негодования Хэмилтон показал в прямом эфире, прервав интервью руководителя Формулы 1 Стефано Доменикали, заявив, что с настоящей дождевой резиной гонщики могли бы провести квалификацию.

Марио Изола из Pirelli выразил сожаление, что дождь помешал провести квалификацию, особенно сочувствуя зрителям на трибунах Интерлагоса. Он пояснил, что условия на трассе были слишком опасными, и с наступлением темноты перенос сессии на следующий день был разумным решением.

Изола прокомментировал, что спринтовая гонка оказалась увлекательной, хоть и без большого количества обгонов. Гонщики все прошли на средних шинах, что дает командам отправную точку для выбора стратегии на гонку, хотя влиять на решения будут и другие факторы.

Специалист отметил, что погода играет ключевую роль, так как прогноз показывает увеличение вероятности дождя во второй половине дня. Также он упомянул влияние дождя на новое покрытие трассы, возможное возвращение сцепления к уровню прошлого дня.

В плане стратегии говорить приходится исключительно о сухой гонке. Изола считает, что вероятнее всего мы увидим две остановки, чтобы обеспечить оптимальное управление шинами и скорость. Хотя теоретически возможно обойтись одной остановкой, используя смесь Medium и Hard, это решение кажется нецелесообразным в свете износа Medium шин, выявленного на спринте.

Изола подчеркнул, что команды могут скорректировать стратегию, чтобы уменьшить износ, однако текущие данные указывают на то, что выбор одной остановки станет неоправданным шагом в неизвестность.