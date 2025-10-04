Марио Изола: «Стратегия двух пит-стопов тоже возможна»

В Сингапуре завершилась квалификация Формулы-1, по итогам которой Джордж Расселл из команды Mercedes завоевал поул-позицию. Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола подвёл итоги сессии и поделился ожиданиями относительно шинной стратегии на предстоящую гонку.

Марио Изола отметил, что квалификация прошла в напряжённой борьбе, в которой пилоты Mercedes показали очень высокий уровень, а Джордж Расселл смог удивить многих, заслуженно заняв первую позицию на старте.

Особое внимание Изола уделил сокращению разрывов между участниками: в первой части квалификации 15 гонщиков разместились в пределах восьми десятых секунды, во второй сессии первая десятка уложилась в пять десятых, а в финальном сегменте все участники показали время быстрее 1 минуты 30 секунд. Поул-позиция Расселла стала рекордной — на 0,367 секунды быстрее прошлогоднего результата, что совпало с прогнозами Pirelli на симуляторе.

По словам Изолы, в течение дня трасса значительно улучшала свои характеристики — это стало особенно заметно на третьей тренировке и в начале квалификации, а к финальным этапам сессии состояние покрытия стабилизировалось. Используемые в квалификации шины C5 обеспечили высокую скорость, причём даже на втором и третьем быстром круге, однако максимальная эффективность проявилась на второй попытке.

Руководитель Pirelli подчеркнул, что квалификация имеет решающее значение на сингапурской трассе: за последние пятнадцать гонок только трижды победитель стартовал не с первого ряда. По его словам, наиболее вероятным сценарием на воскресенье станет гонка с одним пит-стопом, однако увеличение максимальной скорости на пит-лейн с 60 км/ч до 80 км/ч может повлиять на выбор стратегии и увеличить вероятность двух пит-стопов, особенно при появлении автомобиля безопасности или возможности проехать участок трассы без трафика.

Марио Изола также отметил, что в распоряжении команд остался по одному комплекту шин Medium и Hard, но и состав Soft способен сыграть важную роль как в начале, так и в заключительной фазе гонки. Состав C5 обеспечивает более высокое сцепление, что может позволить пилотам отыграть важные позиции на старте. При этом, по мнению эксперта, обгоны на этой трассе всегда были сложными, а в нынешних условиях выполнить их стало ещё труднее.