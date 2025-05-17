Гонщикам предстоит разобраться с C6, - Марио Изола.

В Имолу поступила информация о самых мягких шинах Pirelli - C6. Однако за уик-энд многие заметили их излишнюю мягкость, предпочитая сохранить шины Hard и Medium для гонки следующего дня.

Марио Изола, директор Pirelli по автоспорту, отметил: "Эту квалификацию необходимо тщательно проанализировать с точки зрения работы шин, так как она позволяет сделать ценные выводы.

Было интересно увидеть, как шины C6 покажут себя на квалификации, особенно в сравнении с C5. На первый взгляд, разница между двумя самыми мягкими сочетаниями на сезон 2025 года оказалась небольшой, что и предполагалось. Однако на трассе в субботу, практически не изменившейся с пятницы, гонщикам было затруднительно раскрыть потенциал шин C6. Этот состав не был использован на болидах 2025 года, и лишь восемь из двадцати нынешних пилотов испытали его на тестах в конце 2024 года в Абу-Даби. Вероятно, им стоит лучше изучить его для максимальной отдачи.

Некоторые гонщики решили прибегнуть к C5, с которыми имеют больше опыта, так как они использовались в квалификациях на двух предыдущих этапах в Джидде и Майами. Они отдали предпочтение надежности и предсказуемости своих шин в ущерб небольшому сцеплению, получив тем самым преимущество во времени круга.

Основной стратегией представляется одна остановка на пит-стопе из-за единственной зоны DRS и долгого времени, затрачиваемого на пит-лейн. Начать на Medium и перейти на Hard между 17 и 23 кругами - оптимальный вариант.

Некоторые гонщики могут выбрать более длинный первый заезд, стартуя на Hard в надежде на появление safety car. В этом случае переход на Medium ожидается между 37 и 43 кругами. Хотя стратегия с двумя остановками не исключена, учитывая вышеперечисленные факторы, она не является выгодной. Тем, кто решит этим рискнуть, рекомендуется комбинация Medium-Hard-Hard».