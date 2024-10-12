Марио Андретти: Пиастри – будущий пилот-чемпион

Оскар Пиастри произвел яркое впечатление в мире Формулы 1 в прошлом сезоне, а в этом году уже дважды побеждал на гоночных трассах, финишировав первым в Венгрии и Азербайджане. Легендарный чемпион мира 1978 года Марио Андретти уверен, что у молодого австралийского гонщика из команды McLaren есть все шансы на победу в общем зачете.

Марио Андретти выразил свою поддержку Оскару Пиастре, наблюдая за его выступлениями на трассе. Он считает, что руководитель команды Зак Браун сделал правильный выбор, сформировав такой сильный гоночный дуэт. По мнению Андертти, McLaren в настоящее время имеет идеальный состав пилотов, способных бороться за первые места на старте, контролировать ход гонки и побеждать.

Экс-чемпион мира убежден, что у Пиастри есть все необходимые качества, чтобы стать обладателем чемпионского титула. Хотя в текущем сезоне Австралиец, вероятно, будет поддерживать своего партнера по команде Ландо Норриса в борьбе за титул, так как у Норриса больше набранных очков. Однако, Пиастре несомненно есть собственные амбиции и стремление к победе. За короткий период выступлений в королевском классе автоспорта он продемонстрировал, что обладает потенциалом стать чемпионом.

Марио Андретти поздравил команду McLaren с заметными успехами, достигнутыми в текущем сезоне. Он подчеркнул, что McLaren не просто однажды проявил себя с яркой стороны, но и постоянно демонстрирует стабильно высокий уровень выступлений. В настоящее время McLaren является эталоном для всех остальных участников гонок в Формуле 1.