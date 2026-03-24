Марио Андретти: Наши пилоты ещё не набрали оптимальную форму

Марио Андретти оценил форму гонщиков Cadillac F1 в дебютном сезоне и назвал главные задачи команды на старте чемпионата Формулы 1 2025.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.03.2026, 09:41·2 мин
Фото: F1news.ru

Марио Андретти, чемпион мира Формулы 1 1978 года, входит в совет директоров команды Cadillac F1. 86-летний ветеран автоспорта внимательно следит за развитием событий в коллективе, который дебютировал в чемпионате мира в этом сезоне.

На старте сезона оба гонщика Cadillac — Валттери Боттас и Серхио Перес — пока далеки от оптимальной формы. Причиной этого Андретти называет вынужденный перерыв: оба пилота пропустили прошлый чемпионат. Серхио Перес не принимал участия в гонках, а лишь во второй половине прошлого года начал работать на симуляторе команды. Валттери Боттас, в свою очередь, в 2025 году исполнял роль резервного пилота в Mercedes.

«Если честно, я думаю, что оба пока не в лучшей форме, — отметил Андретти, выступая в подкасте Drive to Wynn. — Ни тот, ни другой не садились за руль гоночной машины в течение одного сезона как минимум. Поэтому сейчас, когда Формула 1 перешла на технику нового поколения, они действуют очень осторожно».

В настоящий момент перед командой стоит задача максимально раскрыть потенциал силовой установки, а также научиться правильно использовать ресурсы гибридной системы, в частности — поддерживать необходимый уровень заряда батарей.

Андретти подчеркнул, что сложностями с адаптацией к новым технологиям сталкиваются практически все команды, за исключением Mercedes и Ferrari. По словам Марио, большинство коллективов также учатся эффективно использовать возможности своих болидов. Он выразил интерес к тому, как будет развиваться ситуация в течение сезона и кто сумеет быстрее разобраться с новыми техническими вызовами.

На данный момент команда Cadillac F1 еще не заработала ни одного очка в чемпионате. Однако на этапе в Шанхае оба автомобиля впервые одновременно добрались до финиша, хотя и уступили лидерам более круга.

