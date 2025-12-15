Пролог: Маленький ураган

В межсезонье редакция традиционно вспоминает Гран При прошлых лет, анализирует автомобили Ferrari и знакомит читателей с произведениями писателя Никиты Савельева из Екатеринбурга.

В предыдущие зимы публика следила за романами «Фаворит», «Дебютант» и «Гонка двух миров». Сегодня стартует новая история Никиты Савельева — роман с продолжением «Маленький ураган».

Произведение является художественным, совпадения с реальностью случайны.

Иллюстрацию к роману подготовила Анастасия Осипова.

Пролог

Подобного завершения гонки у него еще не было: досадное стечение обстоятельств, которым воспользовались конкуренты. Хотя в подобной ситуации мог оказаться любой из участников, удача отвернулась именно от него.

Пилот команды Стентон, уругваец Рамон Корасо, сжимая в руке шлем, медленно шел вдоль трассы, вновь и вновь вспоминая детали этого короткого заезда — одного из самых неудачных в своей автоспортивной карьере.

Перед глазами у тысяч зрителей двадцать четыре машины выстроились на старт. Руки Рамона крепко сжимали руль, нога дрожала в напряжении, пульс зашкаливал, а взгляд не отрывался от судьи с флагом. В наступившей тишине трибун через секунды должен был разразиться рев двигателей.

В этот момент Рамон не моргал и был предельно сосредоточен на первом повороте — именно там можно было отыграть позиции. Неудачная квалификация из-за поломки дросселя оставила его четырнадцатым на старте, но статус лидера чемпионата мира давал шанс на реабилитацию. Несмотря на внеочередной статус гонки и отсутствие очков, соперники оставались те же, что и всегда. Уступать им инициативу не хотелось.

Перед стартом Рамон осмотрел соседние машины. Теперь автомобили выстраивались по две в ряд, а не по три. За последние годы автогонки серьезно эволюционировали: национальные цвета сменились корпоративными, кузова стали шире, радиаторы разместились по бокам, а антикрылья и воздухозаборники значительно видоизменились.

На трассе появились слики — шины без протектора, что позволило существенно увеличить скорости, особенно в поворотах, и добавить пилотам перегрузок, сравнимых с условиями в кабинах истребителей.

Старт был дан. Рамон, опытный победитель, моментально вырвался вперед, обходя соперников с филигранной точностью. Он стремился к лидирующим позициям, но на пути возникла другая машина. Попытка объезда не удалась, и соперники начали обходить его. Приближаясь к первому повороту, он почти прошел опасный участок…

Внезапный удар. Мгновение — и его автомобиль оказался на обочине, потеряв управление. Пытаясь вернуть машину на трассу, Рамон лишь усугубил ситуацию — его занесло на гравий.

Попытки выбраться не увенчались успехом, колеса буксовали. Произнесенные вполголоса ругательства сопровождали его, когда он покидал кокпит, отчаявшись продолжать гонку.

Такой сход на самом старте — тяжелый удар. Потеря призовых — неприятный итог. В случае официального этапа это могло стоить ему очков и титула. К машине подбежали маршалы, но Рамон дал понять, что с ним все в порядке. На новом автодроме близ Брюсселя зона безопасности оказалась достаточно широкой, что отличало его от старой бельгийской трассы, где на пути могли встретиться и деревья, и столбы. Именно по соображениям безопасности чемпионат переехал на современный автодром.

В последние годы организаторы стали уделять больше внимания защите пилотов. Эпоха хрупких машин-шариков 50-х и легких автомобилей 60-х осталась в прошлом, как и старые стандарты безопасности.

Но главное — как произошел этот инцидент? Рамон был уверен, что контролировал ситуацию и не ошибся, вероятно, удар пришелся сзади.

В нескольких десятках метров остановилась яркая машина команды Джун, облепленная рекламными наклейками. Молодые британцы, управляющие этой командой, активно продавали рекламные места на корпусе. Они не упустили возможность заработать на этой гонке.

Обычно такие машины стартовали с конца, но теперь одна из них оказалась рядом с Рамоном. Не снимая шлема, он подошел выяснить отношения с виновником контакта.

Автомобиль Джун получил повреждения: передняя часть разбита, антикрыло потеряно. В раздражении Рамон направился к пилоту, намереваясь высказать претензии. Однако, когда из кокпита выбралась невысокая фигура в широком комбинезоне, он неожиданно увидел, что это женщина. Француженка, недавно приглашенная в команду.

Она ранее выступала в младших сериях, не добившись особых успехов, но благодаря финансовой поддержке отца и формальному опыту оказалась на старте. В квалификации ее результаты были слабыми, однако организаторы допустили всех заявленных пилотов ради зрелищности.

Рамон с раздражением посмотрел на растерянную женщину, отметив ее не по возрасту крупные уши и примерно тридцатилетний возраст. Сейчас его мало заботила ее внешность. Он хотел высказать недовольство, но, увидев слезы на ее лице, сдержался. Все-таки перед ним была женщина.

Стараясь не думать о происшествии, Рамон направился к боксам. По пути одни болельщики приветствовали его с трибун, другие пилоты продолжали гонку, борясь за позиции.

В мыслях он все еще винил в происшествии француженку. Ее имя так и не всплыло в памяти, но Рамон надеялся, что больше оно ему и не понадобится.

== Продолжение следует