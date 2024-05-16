Сборная Голландии и пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен: Я здесь сражаюсь с самим собою

В четверг в Имоле Макс Ферстаппен заявил, что от себя самого он чувствует больший прессинг, чем от соперников…

Макс Ферстаппен отметил, что первые пять гонок текущего сезона оказались непростыми, несмотря на внешнюю легкость. Пилот Red Bull подчеркнул, что каждый уик-энд он ставит перед собой задачу преодоления сложностей и стремится получить максимум удовольствия от гонки.

«Для меня Гран При никогда не бывает скучным. Я всегда борюсь с самим собой, стремясь достичь наивысших результатов. Я не ощущаю недостатка в чем-то или не жду внешних подтверждений нашей скорости. Мне важно обращать внимание на детали, которые определяют наше соперничество», - отметил гонщик.

Макс Ферстаппен подчеркнул, что борьба на трассе не требует присутствия других команд или гонщиков, поскольку его основной оппонент – это он сам. Гонщик подчеркнул, что некоторые команды в текущем сезоне приблизились к Red Bull по скорости.

«Мы отлично начали сезон и сделали много правильных шагов. Конечно, мне жаль, что в Австралии я не финишировал, упустив ценные очки. Однако я уверен, что в этом году борьба на трассе станет еще более напряженной и интересной, чем в прошлом сезоне», - подвел итог Макс Ферстаппен.