Макс Ферстаппен потребовал удаления журналиста с пресс-конференции

В Сузуке на автодроме произошло необычное начало общения Макса Ферстаппена с журналистами. Пилот Red Bull Racing отказался давать комментарии до тех пор, пока репортёр лондонской газеты The Guardian Джайлс Ричардс не покинет пресс-зону. Спортсмен категорично заявил, что не будет разговаривать в присутствии этого представителя прессы.

Причина столь резкой позиции Ферстаппена кроется в событиях прошлогоднего финала сезона в Абу-Даби. Тогда, после завершения гонки, Ричардс поинтересовался у четверократного чемпиона мира, не сожалеет ли он об инциденте с Джорджем Расселлом, который произошёл в Барселоне. Журналист напомнил, что штраф, наложенный на Ферстаппена за тот эпизод, мог стоить ему чемпионского титула — если бы голландец набрал на пару очков больше, он стал бы чемпионом мира 2025 года вместо Ландо Норриса.

В ответ на этот вопрос Макс отметил: «Вы забываете о многом другом, что происходило по ходу моего сезона. Вы упомянули только то, что произошло в Барселоне, и я знал, что меня об этом спросят, да ещё с такой глупой ухмылкой. Не знаю. В конце концов, это тоже часть гонок. Жизнь многому учит».

Сегодня, спустя почти четыре месяца после той ситуации, между Ферстаппеном и Ричардсом завязался новый диалог. Пилот заявил: «Я не буду говорить, пока он не уйдёт». Ричардс поинтересовался, действительно ли прошлогодний вопрос стал причиной такой реакции. На это Макс повторил своё требование, после чего журналист был вынужден покинуть гостевую зону Red Bull Racing. Затем Ферстаппен продолжил отвечать на вопросы других представителей СМИ.

Ферстаппен четырежды подряд выигрывал Гран При Японии. На вопрос о своих ожиданиях от предстоящего уик-энда он заявил, что не зацикливается на прошлых результатах, так как каждый сезон складывается по-разному. «Мы должны быть реалистами, поскольку сейчас далеко не на том уровне, и я просто готовлюсь к началу уик-энда, а там посмотрим, как пойдут наши дела», — отметил Макс.

Он также выразил надежду, что апрельский перерыв позволит команде более эффективно поработать над машиной, проанализировать прошедшие гонки и сократить отставание от лидеров. Ферстаппен подчеркнул, что этап в Китае стал неудачным для Red Bull Racing, и надеется, что подобных уик-эндов больше не будет.

В то же время, когда речь зашла о недавней гонке серии NLS на «Северной петле» Нюрбургринга, Ферстаппен заметно повеселел. Несмотря на итоговую дисквалификацию, он рассказал, что получил большое удовольствие от езды, а его напарники оказались не только быстрыми, но и весёлыми людьми.

Макс признался, что для него было важно подготовиться к будущей 24-часовой гонке на Нюрбургринге, освоить все нюансы, связанные со сменой пилотов и работой с ремнями безопасности. Он отметил, что чувствовал себя новичком, но приобрёл ценный опыт. Причиной дисквалификации стала ошибка при репетиции пит-стопа — команда использовала лишний комплект шин.

Ферстаппен добавил, что, несмотря на инцидент, доволен выступлением и рад, что подобная ситуация произошла сейчас, а не во время главной гонки. Он выразил уверенность, что команда тщательно подготовится к следующему старту — ведь её специалисты отличаются высоким профессионализмом.