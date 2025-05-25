Гонщик Макс Ферстаппен о Монако: "Гонки здесь просто невозможно проводить"

Макс Ферстаппен финишировал четвёртым в Гран При Монако. Действующий чемпион мира выразил своё разочарование относительно двух обязательных пит-стопов в гонке и пошутил, предложив ввести элементы из популярной компьютерной игры - «Марио Карт».

Второй пилот команды Red Bull Racing - Юки Цунода, также не достиг успеха, финишировав лишь семнадцатым и не получив очков. На седьмом круге гонки, во время торможения перед шиканой на выезде из тоннеля, Юки столкнулся с Пьером Гасли.

Макс Ферстаппен поделился своими мыслями: «В Монако не получается показать красивое гонки, несмотря на количество планованных пит-стопов. Я возглавлял заезд практически до самого финиша, но мои шины были в ужасном состоянии. Однако никто не смог меня обогнать. На сегодняшний день на трассе в Монако Формулу 1 можно обогнать лишь другими машинами этого класса».

Он также добавил: «Мне представляется сложным найти способы для улучшения состязаний в Монако. Может быть, стоит позаимствовать идеи из игры «Марио Карт» - добавить разнообразные устройства на болиды или рассыпать бананы на трассу. Нам необходим скольжущий асфальт!».

Ферстаппен уточнил: «Мне было нечего терять, поскольку мы сильно опережали остальных пилотов, находящихся в первой тройке. Даже если бы я сделал четыре пит-стопа, мой результат был бы тем же. Это типично для Монако - квалификация играет огромную роль. Если в гонке ничего не происходит неожиданного, вам сложно подняться вперед. Именно с этим мы столкнулись сегодня».

В заключение гонщик отметил, что его болид не обладал достаточной скоростью для борьбы с лидерами в стандартных условиях. Проблемы с износом шин также оказали влияние на ход гонки. Ферстаппен посчитал, что четвёртое место - это максимум, что они могли достичь в данной гонке.

Новость дополняется