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Максу Ферстаппену тоже вынесли предупреждение

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен получил предупреждение за необычное поведение на трассе в ходе третьей тренировки Гран При Монако.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.05.2024, 16:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен получил предупреждение за необычное поведение на трассе в ходе третьей тренировки Гран При Монако.

Гонщик команды Red Bull Racing замедлил скорость до 20 км/ч в завершающих минутах тренировки на прямой, чтобы пересечь финишную черту уже после окончания времени и увидеть клетчатый флаг у маршалов.

Хотя действия Ферстаппена не повлекли за собой никаких негативных последствий, судьи отметили, что он нарушил определенную часть спортивного регламента Формулы 1, запрещающую излишне медленное передвижение по трассе без весомой причины. За данное нарушение пилот Red Bull Racing был предупрежден. В отличие от случая с Ландо Норрисом, предупреждение, выданное Максу, не является следствием грубого нарушения спортивных правил.

Источник

Макс Ферстаппен (46)Red Bull Racing (94)FIA (55)

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