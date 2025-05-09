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Макс Ферстаппен участвует в тестах Ferrari на Нюрбургринге

Макс Ферстаппен испытал Ferrari на Нюрбургринге в секретной тест-драйве под ложным именем. Гонки, авто, соревнования - самые свежие новости от Auto Motor und Sport!
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.05.2025, 14:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Знаменитый пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен продемонстрировал свою любовь к автогонкам на длительные дистанции, принимая участие в кузовном чемпионате GT World Challenge Endurance через свою собственную команду.

Сегодня чемпион мира вышел на трассу Нюрбургринга за рулем Ferrari 296 GT3 во время официальных тестов перед третьим этапом сезона ADAC Nurburgring Langstrecken-Serie, проходящих на знаменитой «Северной петле».

По данным издания Auto Motor und Sport, интерес Макса к гоночным испытаниям не за горами. По слухам, пилот принял решение прокатиться по трассе наслаждения ради, а не для серьезного заезда. На протяжении тестового дня всем присутствующим представилась личность пилота под вымышленным именем «Франц Херманн», исключая фотографов из зоны доступа и наличие охраны от самого Ферстаппена.

Источник

Макс Ферстаппен (208)Red Bull Racing (405)

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