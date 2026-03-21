Макс Ферстаппен завоевал поул на Нюрбургринге!

На этапе подготовки к сегодняшней гонке на Нюрбургринге Макс Ферстаппен столкнулся с техническими сложностями, однако это не помешало ему завоевать поул-позицию в квалификации NLS2.

Управляя автомобилем Mercedes AMG GT3, четырёхкратный чемпион мира преодолел круг протяжённостью 20,8 км по знаменитой «Северной петле» за 7 минут 51,75 секунды, опередив ближайшего конкурента почти на две секунды.

Команда Winward Racing сумела оперативно настроить автомобиль с номером 3, позволив Ферстаппену продемонстрировать свои лучшие качества. Несмотря на то что в гонках на выносливость поул-позиция не считается ключевым достижением, этот результат наглядно подтверждает силу экипажа, который остается одним из фаворитов предстоящей гонки.

Старт 4-часовой гонки назначен на полдень по местному времени, а для московских зрителей — на 14:00.