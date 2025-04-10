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Макс Ферстаппен: "Я стану отцом, когда уже не буду гонять"

Хельмут Марко: дата рождения ребенка Макса Ферстаппена не совпадает с Гран При. Ребенок должен появиться после гонки в Майами. Ферстаппен станет вторым отцом среди пилотов 2025 года.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.04.2025, 17:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В свежем интервью для издания Krone Zeitung, консультант Red Bull - Хельмут Марко поделился, что дата рождения первенца Макса Ферстаппена и его партнерши Келли Пике не совпадет с датой проведения гоночного Гран При.

Хотя сам Марко не раскрыл конкретную дату, по данным издания, рождение малыша ожидается примерно 6 мая - всего через два дня после Гран При Майами.

В прямой цитате Хельмут Марко отметил: «Дата предстоящих родов не пересекается ни с одним из заездов, в которых участвует Макс, и запланирована на начало месяца мая».

После рождения малыша Ферстаппен станет вторым отцом среди пилотов текущего сезона 2025 года, присоединившись к Нико Хюлькенбергу из Sauber, у которого в двадцать один год родилась дочь.

Источник

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