Макс Ферстаппен: "Проблем оказалось больше, чем мы думали"

На Гран При Китая Макс Ферстаппен не смог завершить гонку из-за технических сложностей с системой охлаждения силовой установки. Это первый случай схода четырехкратного чемпиона мира по техническим причинам с момента этапа в Мельбурне 2024 года.

Айзек Хаджар, выступая за Red Bull Racing, финишировал на восьмой позиции, заработав свои первые очки в составе команды.

Макс Ферстаппен прокомментировал итог гонки: причиной схода стали неполадки с охлаждением ERS, из-за чего он был вынужден прекратить участие. По словам пилота, прошедший уик-энд оказался особенно неудачным, и неудачный старт заметно осложнил ситуацию — каждый раз Ферстаппен терял позиции в пелотоне.

Он отметил также серьезные трудности с деградацией шин, подчеркнув, что на его машине гранулирование резины происходило сильнее, чем у конкурентов. По мнению гонщика, это еще один вопрос, который предстоит решить команде.

Ферстаппен обратил внимание на то, что технические проблемы наблюдаются не только у Red Bull Racing — некоторые участники чемпионата вообще не могут стартовать. Он добавил, что современные болиды крайне сложны, однако выразил уверенность, что коллектив приложит все усилия для достижения лучших результатов. Несмотря на самоотдачу, команда пока не может бороться за желаемые позиции, что вызывает определенное разочарование.

Пилот признался, что сложностей оказалось больше, чем ожидалось, и отметил, что баланс автомобиля также оставляет желать лучшего. После этапа в Японии команде предстоит длительный перерыв, который они намерены использовать для поиска решений и улучшения результатов. Ферстаппен выразил надежду, что коллектив сможет сделать заметные шаги вперед.

