Макс Ферстаппен за рулём Nissan на трассе Фудзи

Макс Ферстаппен протестировал Nissan Z NISMO GT500 на трассе Фудзи после победы и дисквалификации в гонке NLS на Нюрбургринге.
Иннокентий Петров
25.03.2026, 12:21·1 мин
Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен заранее отправился в Японию, приехав туда сразу после этапа в Германии, где в минувшие выходные принимал участие в 4-часовой гонке серии NLS на легендарной трассе «Северная петля» Нюрбургринга. Экипаж, в составе которого выступал четырёхкратный чемпион мира, финишировал первым, однако позднее команда была дисквалифицирована. Причиной стало нарушение регламента — в ходе гонки было использовано семь комплектов шин вместо разрешённых шести.

По прибытии в Японию, до старта гоночного уик-энда в Сузуке, Ферстаппен не стал терять времени. Он направился на автодром Фудзи, где сегодня опробовал автомобиль Nissan Z NISMO GT500, оформленный в традиционных цветах Red Bull. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, пилот провёл тестовую сессию, преодолев несколько кругов по мокрой трассе и познакомившись с новой для себя техникой.

