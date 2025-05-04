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Макс Ферстаппен: Быть отцом не делает меня медленнее

Макс Ферстаппен не собирается замедляться из-за отцовства: гонщик Red Bull ответил на шутки о влиянии дочки на его скорость на треке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.05.2025, 18:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

На этой неделе жизнь Макса Ферстаппена наполнилась радостными событиями. Гонщик даже задержался в Майами на день, потому что у его подруги Келли Пике родилась дочь Лили.

Поздравляя Макса с победой в квалификации, Ландо Норрис пошутил насчет того, что отцовство, возможно, сделает Ферстаппена медленнее на трассе. Однако гонщик из команды Red Bull Racing не оставил это без ответа и продемонстрировал выдающуюся производительность.

«Я рад, что смог провести несколько дней дома перед вылетом сюда, – поделился Макс. – Лили только что появилась на свет, и для меня важно убедиться, что все в порядке. Отцовство не делает меня менее амбициозным, наоборот, я вижу в этом новый источник силы. Так что те, кто сомневается, могут не беспокоиться».

Ферстаппен не обращает внимания на шутки и продолжает сосредотачиваться на гонках. Он отметил, что в прошлом многие чемпионы мира становились отцами, не потеряв при этом скорости и мастерства на треке. Гонщик выразил удивление по поводу таких предположений и подчеркнул, что сосредотачивается исключительно на своей работе.

Источник

Макс Ферстаппен (204)

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