Макс Ферстаппен: Быть отцом не делает меня медленнее

На этой неделе жизнь Макса Ферстаппена наполнилась радостными событиями. Гонщик даже задержался в Майами на день, потому что у его подруги Келли Пике родилась дочь Лили.

Поздравляя Макса с победой в квалификации, Ландо Норрис пошутил насчет того, что отцовство, возможно, сделает Ферстаппена медленнее на трассе. Однако гонщик из команды Red Bull Racing не оставил это без ответа и продемонстрировал выдающуюся производительность.

«Я рад, что смог провести несколько дней дома перед вылетом сюда, – поделился Макс. – Лили только что появилась на свет, и для меня важно убедиться, что все в порядке. Отцовство не делает меня менее амбициозным, наоборот, я вижу в этом новый источник силы. Так что те, кто сомневается, могут не беспокоиться».

Ферстаппен не обращает внимания на шутки и продолжает сосредотачиваться на гонках. Он отметил, что в прошлом многие чемпионы мира становились отцами, не потеряв при этом скорости и мастерства на треке. Гонщик выразил удивление по поводу таких предположений и подчеркнул, что сосредотачивается исключительно на своей работе.