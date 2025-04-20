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Макс Ферстаппен: Мне не выгодно спорить с киберспортсменами.

Макс Ферстаппен оштрафован на Гран При Саудовской Аравии за выезд за пределы трассы. Гонщик Red Bull Racing не желает комментировать решение стюардов после гонки.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.04.2025, 22:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри соперничали за первое место на старте Гран При Саудовской Аравии. В первом повороте пилот команды Red Bull Racing съехал за пределы трассы, однако сумел удержать лидерство. Судьи решили наказать Ферстаппена штрафом в пять секунд за этот инцидент. По окончании гонки гонщик не захотел комментировать ситуацию на стартовом круге и решение стюардов.

Для напарника Макса, Юки Цуноды, гонка завершилась на первом круге после столкновения с Пьером Гасли.

Макс Ферстаппен: "Честно говоря, любые мои комментарии о штрафе будут напрасными. Мы уже обсудили это много раз в прошлом году, и в этом году правила толкуются по-новому. Но мне уже все равно."

Положительным моментом для меня стал хороший темп гонки и улучшенное поведение мягких шин. Я не ожидал, что машина будет так быстрой, но изменения, которые мы внесли после тренировок пятницы, помогли снизить износ резины.

Что я имел в виду, говоря о новой трактовке правил? Давайте дождемся официального решения судей – там все будет ясно. Мне не хочется спорить по этому поводу. Сейчас я интересуюсь только переездом домой".

Будем следить за развитием событий.

Источник

Макс Ферстаппен (191)Юки Цунода (85)Red Bull Racing (379)

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