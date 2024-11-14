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Макс Ферстаппен хочет пропустить общий показ.

В феврале 2025 года в Лондоне состоится общая презентация всех команд перед следующим сезоном. Организаторы обещают показать новые раскраски машин. По информации, предоставленной Liberty Media, планируется участие всех двадцати гонщиков.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.11.2024, 11:32·1 мин
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Фото: F1news.ru

В феврале 2025 года в Лондоне состоится общая презентация всех команд перед следующим сезоном. Организаторы обещают показать новые раскраски машин. По информации, предоставленной Liberty Media, планируется участие всех двадцати гонщиков. Однако у Макса Ферстаппена есть другая точка зрения на этот вопрос.

Недавно Макс принимал участие в онлайн-трансляции игры Call of Duty. Один из зрителей спросил его мнение о предстоящей общей презентации команд. Оказалось, что гонщик ничего не знал об этом мероприятии. И, услышав объяснение, он заметил: «Я не следил за событиями в мире Формулы 1. Может быть, мне удастся заболеть на следующей неделе».

Также Макс подтвердил информацию, рассказанную Даниэлем Риккардо, о том, что они оба проиграли в падел-теннис 13-летнему подростку. «Мы с Даниэлем хорошо поиграли, но парень просто слишком силен. Ему действительно удаётся все отлично. Поверьте, я не шучу», - отметил гонщик.

Источник

Макс Ферстаппен (153)Red Bull Racing (304)

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