Макс Ферстаппен хочет пропустить общий показ.

В феврале 2025 года в Лондоне состоится общая презентация всех команд перед следующим сезоном. Организаторы обещают показать новые раскраски машин. По информации, предоставленной Liberty Media, планируется участие всех двадцати гонщиков. Однако у Макса Ферстаппена есть другая точка зрения на этот вопрос.

Недавно Макс принимал участие в онлайн-трансляции игры Call of Duty. Один из зрителей спросил его мнение о предстоящей общей презентации команд. Оказалось, что гонщик ничего не знал об этом мероприятии. И, услышав объяснение, он заметил: «Я не следил за событиями в мире Формулы 1. Может быть, мне удастся заболеть на следующей неделе».

Также Макс подтвердил информацию, рассказанную Даниэлем Риккардо, о том, что они оба проиграли в падел-теннис 13-летнему подростку. «Мы с Даниэлем хорошо поиграли, но парень просто слишком силен. Ему действительно удаётся все отлично. Поверьте, я не шучу», - отметил гонщик.