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Макс Ферстаппен: Наша команда объединилась и укрепилась

Макс Ферстаппен рассказал о сложностях начала сезона и ключевых уроках, выученных командой Red Bull Racing. Гонщик подчеркнул важность профессионализма и сплоченности в любых обстоятельствах.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.12.2024, 15:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В интервью RacingNews365 Макс Ферстаппен рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в начале сезона. Его отец, Йос Ферстаппен, публично высказал критику в адрес руководителя команды Red Bull Racing, Кристиана Хорнера. В это же время велось расследование по делу о ненадлежащем поведении.

"Не думаю, что произошедшее намеренное забывать, чтобы уменьшить наши последующие достижения. Конечно, изначально все это вызвало дискомфорт. Возможно, для кого-то это стало отвлекающим фактором, но точно не для наших инженеров. Они были нацелены исключительно на работу", - сказал Макс Ферстаппен.

"Возможно, атмосфера в команде стала немного напряженной из-за обсуждений в СМИ. Однако мы достаточно профессиональны, чтобы оставаться сконцентрированными на работе. Это не всегда просто, но в итоге я также вынужден был сфокусироваться на исполнении своих обязанностей", - добавил пилот.

"Главным уроком, вынесенным из прошлого сезона, стало умение переносить трудности. Всем было сложно, но мы справились с этим, стали единым целым и вышли из ситуации сильнее", - подытожил Макс Ферстаппен.

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