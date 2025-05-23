У Макса Ферстаппена мнение о Ferrari: "Они сделали большой шаг вперёд"

Макс Ферстаппен показывает десятое время во второй тренировке Гран При Монако. Гонщик команды Red Bull Racing делится информацией о внесенных изменениях в настройки машины, которые негативно сказались на ее поведении.

Йюки Цунода, напарник Ферстаппена, демонстрирует одиннадцатое время и рассказывает о сложностях работы с мягкими шинами.

Макс Ферстаппен отмечает, что в Монако всегда присутствуют трудности с трафиком, и дважды оказался в опасных ситуациях во время тренировок. Гонщик признает, что совершал рискованные маневры, чтобы избежать серьезных аварий.

Первая тренировка прошла положительно. Однако перед второй сессией были внесены изменения в настройки машины, негативно сказавшиеся на ее балансе. Ферстаппен не мог атаковать в поворотах так, как хотел, что привело к потере темпа.

Гонщик не ожидал занять первые позиции, но стремился приблизиться к лидерам. Ферстаппен признает, что команда могла бы быть ближе к верхней части таблицы, но Ferrari проявились очень быстрыми на этой трассе. McLaren немного отстает, но в целом итальянский конструктор сделал большой шаг вперед.

Йюки Цунода сообщает, что проблема с трафиком в Монако является стандартной для всех гонщиков. Он признает, что для успешного круга требуется немного удачи. В ходе тренировок Цунода испытывал ограничения на мягких шинах, не получая нужного уровня сцепления.

Гонщику удалось улучшить результаты во второй сессии, однако ему необходимо извлечь больше производительности из машины, чтобы сократить отставание. Цунода признает наличие потенциала и надеется на успешный результат в квалификации в предстоящие дни гонки.