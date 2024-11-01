«Макларен» выиграла спринт-квалификацию Гран-при Бразилии

В пятницу, 1 ноября, прошла квалификация к спринту Гран-при Бразилии. Несмотря на облака над трассой, дождь все-таки не пошел.

Первыми выбыли гонщики команды "Астон Мартин" - Алонсо финишировал на 16-м месте, а Стролл на 19-м. Гуаньюй Чжоу оказался аутсайдером. Эстебан Окон и Юки Цунода также не прошли во второй отрезок квалификации, заняв 17-е и 18-е места соответственно.

Во второй части квалификации гонщики стали улучшать свои результаты. Валттери Боттас финишировал 15-м, обойденным им стал Франко Колапинто. Серхио Перес стартует 13-м, а Нико Хюлькенберг занял 12-е место. Льюис Хэмилтон не смог пройти в Q3 и начнет спринт с 11-й позиции.

Лидером третьего сегмента стал Ландо Норрис, но победу одержал его партнер по команде - Оскар Пиастри. Ландо финишировал вторым, а тройку лидеров закончил Шарль Леклер. Макс Ферстаппен продемонстрировал четвертое время, а Карлос Сайнс дополнил ТОП-5. Джордж Расселл стал шестым.

Пьер Гасли занял седьмую позицию, а Лиам Лоусон начнет гонку рядом с ним. Девятым стал Алекс Албон, а ТОП-10 закрыл Оливер Берман, заменяющий Кевина Магнуссена. Его быстрый круг был аннулирован из-за нарушения правил трека.



Фото: Carsweek.ru

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