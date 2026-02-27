В этом году Renault Megane ждёт масштабное обновление: увеличенная дальность хода и более динамичный дизайн

Renault готовит к выпуску обновлённый Megane, который станет одним из четырёх новых автомобилей марки, появившихся в Великобритании в течение ближайших 12 месяцев.

Электрическая версия Megane, ставшая первой моделью в рамках стратегии Renaulution, поступила в продажу в 2022 году. Несмотря на свои технические характеристики — компактный кузов, мощность 217 л.с. и максимальный запас хода 285 миль, — автомобиль оказался менее успешным по сравнению с новым Renault 5, в том числе из-за ограниченного пространства в салоне.

В связи с этим компания решила провести рестайлинг Megane, который представят весной. Как отметил глава технической разработки Renault Бруно Ванель, в этом году модель ждёт значительная эволюция. Он подчеркнул, что Megane занимает важное место в линейке бренда, оставаясь единственным низким хэтчбеком C-сегмента.

Главные изменения ожидают под капотом. По словам Ванеля, обновлённый Megane получит новые аккумуляторы. Сегодня автомобиль оснащается батареей ёмкостью 60 кВтч на основе никель-марганец-кобальтовых элементов, однако Renault уже начинает производство более доступных литий-железо-фосфатных аккумуляторов для модели Twingo в Европе. Вскоре Megane также перейдёт на эти батареи.

Хотя литий-железо-фосфатные аккумуляторы обычно менее энергоёмкие, компания рассчитывает использовать инновационный принцип конструкции «cell-to-pack». Это позволит разместить больше ячеек в том же объёме за счёт отказа от классических модулей и уменьшения веса и стоимости. В результате обновлённый Megane сможет проходить более 300 миль на одном заряде.

Изменения коснутся и внешнего облика модели. Как ранее отмечал генеральный директор бренда Фабрис Камболив, обновлённый Megane получит более выразительный спортивный дизайн. Ожидаются новые аэродинамические элементы, включая агрессивный передний бампер и спортивный диффузор сзади, что подчеркнёт динамичный характер автомобиля.

Премьера модернизированного Megane состоится уже весной, а продажи в Великобритании начнутся позже в этом году. Помимо этой модели, в 2024 году Renault также представит Renault 5 Turbo 3e, новый Twingo и шестое поколение Clio, что делает год особенно насыщенным новинками для французского автопроизводителя.