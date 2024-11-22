Магнуссен оценил: скорость на трассе увеличивается с каждой минутой

Команда Haas F1 активно начала выступление на уик-энде в Вегасе и с нетерпением ожидает продолжения мероприятий.

Кевин Магнуссен (занявший 7-е место) поделился мнением: «Как и на предыдущих этапах, мы успешно стартовали в уик-энде, машина работает безупречно.

Трасса в Вегасе довольно специфична: из-за скользкого асфальта шины быстро изнашиваются, а покрытие постепенно пропитывается резиной, что делает её все быстрее. В таких условиях результаты улучшаются с каждым кругом.

Здесь сложно быть уверенным, так как состояние трассы постоянно меняется, но это хорошее место для того, чтобы строить стратегию на предстоящие дни».

Нико Хюлкенберг (занявший 9-е место) отметил: «Достойный четверг, без сбоев, я полностью доверял машине уже с первой тренировки, что имеет огромное значение на такой трассе. Мы планируем повысить эффективность её работы, но я уверен, что мы снова будем в числе пятерки самых быстрых команд и будем бороться за очки на гонке».