BMW iX4 с M-пакетом в базовой комплектации выглядит самым “щедрым” автомобилем марки

Новый электрический кроссовер BMW готовится к выходу на рынок. На этот раз высокая крыша получила более стремительный силуэт. Модель iX4 расположится в линейке рядом с iX3 и i3.

Даже в самой доступной комплектации автомобиль выглядит агрессивно благодаря обвесу M Sport. Однако на фоне динамических характеристик и возможностей зарядки этот элемент отходит на второй план.

Фото: Carsweek.ru

BMW планирует начать свободные продажи версии iX4 50 xDrive в марте 2027 года. Базовая цена составит 66 200 долларов (примерно 5,5 млн рублей). При этом в указанную сумму не входят обязательные расходы на транспортировку и предпродажную подготовку, поэтому итоговая стоимость окажется немного выше.

Производство организуют на венгерском заводе компании в Дебрецене. На первом этапе покупателям предложат все модификации, за исключением топовой iX4 M60 xDrive.

Технические характеристики

Полноприводный кроссовер оснащён двумя электромоторами. Их суммарная мощность составляет 463 лошадиные силы, а крутящий момент достигает 644 Нм. По данным BMW, разгон с места до 100 км/ч занимает 4,7 секунды.

Максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 209 км/ч. Запас хода достигает 689 км при использовании батареи ёмкостью 112,12 кВт⋅ч. При этом показатель пока не прошёл официальные испытания и сертификацию EPA: его получили в ходе самостоятельных тестов BMW по указанной технологии.

На фоне нынешнего развития электротранспорта такой результат можно назвать скорее средним.

Фото: Carsweek.ru

Впрочем, владельца вряд ли это сильно расстроит. Батарея, созданная на базе 800-вольтовой архитектуры, поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 400 кВт, что частично компенсирует умеренный запас хода.

Как утверждает BMW, за 10 минут на станции можно восполнить запас хода на 296 км. Зарядка с 10 до 80% занимает 21 минуту. Кроме того, автомобиль получил функцию V2L, позволяющую использовать тяговую батарею как внешний источник питания для устройств и приборов.

Сладкое оставили на потом

После выхода на рынок основных комплектаций в продаже появится более мощная версия IX4 M60 XDrive. Её силовая установка будет развивать 603 лошадиные силы и 875 Нм крутящего момента.

Разгон до 100 км/ч у этой модификации займёт 3,7 секунды, а максимальная скорость вырастет до 240 км/ч.

Модель также получит адаптивную M-подвеску, спортивный задний дифференциал M Sport с электронным управлением и особые настройки шасси. Внешними отличиями станут крупные 21-дюймовые диски и опциональные жёлтые ходовые огни в стиле гоночных BMW.

Комфорт и функционал

Похоже, BMW возлагает на этот автомобиль особые надежды. Техническое оснащение кроссовера уже в базовой версии выглядит весьма богато.

В стандартное оборудование iX4 входят большая стеклянная панорамная крыша и M-обвес. В салоне система BMW Panoramic iDrive объединяет проекцию на всю ширину нижней части лобового стекла с центральным сенсорным экраном диагональю 17,9 дюйма.

Фото: Carsweek.ru

Голосовой помощник работает на базе технологии Amazon Alexa+, тогда как проекционный 3D-дисплей доступен в качестве опции. Интеллектуальный ассистент движения по трассе позволяет водителю не касаться руля на скорости до 137 км/ч.

Отдельно компания выделяет новый электронный блок управления Heart of Joy (Сердце радости), который отвечает за настройки и корректную работу двигателя и шасси. По словам BMW, скорость обработки данных увеличилась в 10 раз.

Насколько это отразится на впечатлениях от вождения, станет известно в ближайшее время.

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Фото: carscoops