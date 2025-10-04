Льюис Хэмилтон: «Из-за остывших шин я уступил полсекунды»

По итогам квалификации Гран При Сингапура лучшим результатом для Ferrari стало шестое место, которое занял Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион мира в своих комментариях отметил, что команда допустила ряд стратегических просчетов, из-за которых ему пришлось проходить решающую попытку на уже остывших шинах.

Шарль Леклер оказался седьмым и признался, что не может понять причины серьезной недостаточной поворачиваемости своей машины.

Льюис Хэмилтон (6-й): «Я был доволен тем, как складывался уик-энд, поскольку мне было комфортно за рулём. Однако в первой части квалификации у меня возникли мысли, что для меня опять всё может закончиться раньше времени.

Я почувствовал себя глупо, поскольку изначально считал, что мы сможем побороться за первые позиции, а затем всё пошло не по плану, когда мне пришлось долго ждать на выезде с пит-лейн и шины успели остыть.

У нас часто что-то происходит, что не позволяет оптимально провести сессию. Нужно продолжать работать над тем, чтобы лучше оптимизировать наши действия по ходу сессий.

Необходимо продолжать прогрессировать. Сейчас все в команде работают с максимальной отдачей, но нужно ещё и обращать внимание на то, как действуют остальные. Например, Mercedes. Они выехали первыми, благодаря этому шины не остыли, и они оказались в первом ряду.

Мне же пришлось ждать в очереди на выезде с пит-лейн. Из-за этого шины остыли на пять или шесть градусов, которые затем трудно вернуть по ходу круга выезда из боксов. В результате в финале квалификации я просто ничего не мог сделать – только из-за шин я потерял полсекунды. Это огорчает, но в любом случае завтра я сделаю всё, что в моих силах».

Шарль Леклер (7-й): «Сегодня всё пошло не так. Началось все со сцепления колёс с трассой – его практически не было. Жаль, ведь наравне с Баку эта трасса одна из моих любимых в сезоне.

В прошлом я всегда хорошо выступал здесь, но в квалификации мне было некомфортно за рулём из-за сильной недостаточной поворачиваемости. Машина вела себя очень нервно и непредсказуемо.

Проблемы начались ещё во второй тренировке, но до квалификации мы так и не смогли их решить, не сделав поведение машины ещё более непредсказуемым. А это совсем не то, что хочется видеть на городской трассе. Уик-энд складывается очень тяжело.

Я надеюсь, что эти проблемы связаны со спецификой трассы, но прямо сейчас у меня нет объяснения. Мы кардинально ничего не меняли в машине по сравнению с двумя предыдущими гонками. Нужно всё проанализировать и понять, что именно пошло не так».