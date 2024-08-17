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Льюис Хэмилтон вновь вдохновляется природой Африки

В августе прошлого года Льюис Хэмилтон провел две недели в Африке, и это путешествие произвело на него сильное впечатление. Он решил повторить опыт и отправиться в другую часть континента.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.08.2024, 09:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

В августе прошлого года Льюис Хэмилтон провел две недели в Африке, и это путешествие произвело на него сильное впечатление. Он решил повторить опыт и отправиться в другую часть континента.

В этом году его путешествие началось в Марокко, а затем Льюис посетил Сенегал. Вот его комментарии, оставленные в социальных сетях.

Льюис Хэмилтон: "Второй год подряд я путешествую по Африке во время летнего перерыва. Первый раз мне здесь очень понравилось, я был поражен красотой этого мира. И в этот раз опять почувствовал эти умиротворяющие вибрации."

"Моя первая остановка была в Марокко, и впечатления просто невероятные. Мне еще предстоит увидеть много интересного. Следующая точка маршрута – Сенегал."

"Это самая потрясающая часть путешествия: я посетил остров Горе (Île de Gorée), который в прошлом был крупнейшим центром работорговли у побережья Африки."

"Там ты ощущаешь тяжесть прошлого. Невозможно даже себе представить ужас, который переживали люди, отрываемые от родины и превращенные в рабов. Я почувствовал всю тяжесть этого исторического бремени. Важно помнить историю и уважать наших предков..."

"Спасибо, Сенегал! Все люди, кого я встретил здесь, были удивительными. Я обязательно хочу вернуться. Очень рекомендую посетить это место".

Источник

Льюис Хэмилтон (66)

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