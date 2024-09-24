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Льюис Хэмилтон высказал критику в адрес Mercedes

В Сингапуре Льюис Хэмилтон оказался единственным гонщиком из первой десятки, кто выбрал стартовать на шинах Soft.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.09.2024, 13:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Сингапуре Льюис Хэмилтон оказался единственным гонщиком из первой десятки, кто выбрал стартовать на шинах Soft. Гонщик Mercedes поделился, что он был недоволен таким тактическим выбором команды, и пытался уговорить инженеров отдать предпочтение шинам Medium.

«Мы провели с командой брифинг утром в день гонки, но ещё вечером перед этим они уже упоминали, что хотят изменить стратегию по шинам, и это меня настораживало, – поделился Льюис Хэмилтон на событии, организованном спонсором Petronas в Малайзии. – Раньше, когда Джордж квалифицировался высоко, как обычно бывает, а я стартовал за пределами топ-10, мы принимали разные стратегии по шинам. Но на этот раз, когда Джордж и я стартовали рядом, это казалось бессмысленным».

«Я боролся отчаянно, чтобы начать на Medium, но команда настаивала, что я должен стартовать на Soft. И когда все сняли термочехлы перед прогревочным кругом, оказалось, что все ушли на Medium».

«Уже тогда я почувствовал гнев и разочарование. Я давал все от себя, чтобы держаться за гонщиками впереди, но они уходили слишком далеко. Мне пришлось сделать всё возможное, чтобы как можно дольше задержаться на трассе на Soft».

«Мне нужно было заехать в бокс на 17-м круге. Тогда я понял, что гонка для меня закончена, особенно на шинах Hard в такую жару».

«У нас возникали проблемы с балансом машины на протяжении всего уик-энда, и мы внесли много изменений. Мы показали хороший результат в квалификации, но, к сожалению, в гонке у нас возникло слишком много проблем».

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