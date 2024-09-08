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Льюис Хэмилтон присутствовал на матче US Open

Льюис Хэмилтон давно увлекается теннисом, сам выходит на корт и посещает главные мировые турниры. Вчера он посетил матч US Open, открытого чемпионата США.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.09.2024, 13:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон давно увлекается теннисом, сам выходит на корт и посещает главные мировые турниры. Вчера он посетил матч US Open, открытого чемпионата США.

Финальный матч в женском одиночном разряде проходил в Нью-Йорке на теннисном стадионе Артура Эша. Хэмилтон был замечен на VIP-трибуне среди других знаменитостей.

В его компании были американский спринтер Ноа Лайлс, победитель Олимпиады в Париже на дистанции 100 метров, и Анна Уинтур, главный редактор журнала Vogue.

Звезды активно беседовали, следя за матчем на корте. На чью сторону они были - загадка. Однако победу одержала белорусская теннисистка Арина Соболенко. Для нее это первое такое достижение на US Open.

Источник

Льюис Хэмилтон (73)Гонка (136)

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