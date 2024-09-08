Льюис Хэмилтон присутствовал на матче US Open

Льюис Хэмилтон давно увлекается теннисом, сам выходит на корт и посещает главные мировые турниры. Вчера он посетил матч US Open, открытого чемпионата США.

Финальный матч в женском одиночном разряде проходил в Нью-Йорке на теннисном стадионе Артура Эша. Хэмилтон был замечен на VIP-трибуне среди других знаменитостей.

В его компании были американский спринтер Ноа Лайлс, победитель Олимпиады в Париже на дистанции 100 метров, и Анна Уинтур, главный редактор журнала Vogue.

Звезды активно беседовали, следя за матчем на корте. На чью сторону они были - загадка. Однако победу одержала белорусская теннисистка Арина Соболенко. Для нее это первое такое достижение на US Open.