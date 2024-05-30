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Льюис Хэмилтон побил два рекорда Михаэля Шумахера

Легенды Формулы 1 не перестают удивлять поклонников мирового автоспорта. На этот раз Льюис Хэмилтон, гонщик команды Mercedes, продолжает побивать рекорды, установленные великим Михаэлем Шумахером.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.05.2024, 12:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Легенды Формулы 1 не перестают удивлять поклонников мирового автоспорта. На этот раз Льюис Хэмилтон, гонщик команды Mercedes, продолжает побивать рекорды, установленные великим Михаэлем Шумахером.

На Гран При Монако Хэмилтон установил новый рекорд, превзойдя достижение Шумахера. Теперь у Льюиса 54 лучших круга в гонках за одну команду, в то время как у Шумахера было 53 показателя за период выступлений за Ferrari.

В Монако Льюис Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером по числу сезонов подряд, в которых им удавалось показать хотя бы один лучший круг – 15 сезонов. Тем временем, Хэмилтон обошел Шумахера в числе сезонов с лучшими кругами в карьере: у него 17 против 16 у легендарного пилота.

Близок Льюис Хэмилтон и к другому достижению Михаэля Шумахера – числу лучших кругов за всю карьеру. На данный момент у британца 77 лучших кругов, в то время как у немца их 66.

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Mercedes (87)Льюис Хэмилтон (41)Михаэль Шумахер (4)Формула 1 (18)Гонка (55)

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