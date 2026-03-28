Льюис Хэмилтон: «Не уверен, что смогу попасть на подиум»

На квалификации Гран При Японии Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон продемонстрировали четвёртый и шестой результаты соответственно. Оба пилота Ferrari объяснили, что потеря времени связана с нестабильной работой силовой установки.

Шарль Леклер, занявший 4-е место, отметил, что остался разочарован итогами. По словам гонщика, на решающем быстром круге финальной части квалификации он действовал иначе, чем на предыдущих попытках. Как подчеркнул Леклер, это приводит к необходимости для системы силовой установки перестраиваться по ходу движения, именно в тот момент, когда он выкладывается на трассе. В результате, по его словам, на прямых участках возникает потеря времени, хотя в поворотах удаётся немного отыгрываться. Такая ситуация вызывает у спортсмена раздражение.

Леклер добавил, что из-за этого не удаётся собрать идеальный круг — приходится выбирать между скоростью на прямых и поворотах, жертвуя одним ради другого. По его мнению, данный эффект сильнее проявляется у Ferrari по сравнению с машинами, оснащёнными двигателями Mercedes. Он также отметил, что FIA уже занимается поиском решений этой проблемы, поскольку она затрагивает разных гонщиков.

Несмотря на это, Леклер остался доволен своим кругом, хотя признал, что допустил небольшой срыв колёс в восьмом повороте. По словам пилота, этот момент не повлиял на дальнейшую работу силовой установки.

Формулируя свои впечатления, Леклер отметил, что в квалификации всегда важен поиск предела возможностей, однако сейчас приближение к этому пределу приводит к серьёзным потерям времени на прямых. По его мнению, приходится держаться чуть ниже возможного максимума, что также требует мастерства. Он считает, что пилоты, предпочитающие атакующий стиль, оказываются в менее выгодном положении с машинами современного поколения, хотя в прошлом такой подход часто приносил результаты.

Льюис Хэмилтон, показавший 6-й результат, рассказал, что в целом был доволен поведением автомобиля, однако отметил отставание от Mercedes и McLaren. После первого круга Хэмилтон был впереди, однако затем потерял две с половиной десятых секунды на прямых из-за технического сбоя. По его мнению, без этой проблемы он мог бы претендовать на четвёртое место, однако выше подняться было бы сложно из-за текущего баланса сил.

Хэмилтон выразил сомнения относительно возможности побороться за подиум, несмотря на высокий гоночный темп команды. Он подчеркнул, что McLaren сделали заметный шаг вперёд и благодаря двигателю Mercedes опережают их на трассе. По словам гонщика, команде предстоит серьёзная работа для сокращения отставания.

Пилот добавил, что когда разрыв достигает семи или восьми десятых секунды, даже появление новинок не способно сразу позволить отыграть больше нескольких десятых. Хэмилтон уверен, что коллективу предстоит ещё долгий путь вперёд и потребуется приложить немало усилий для борьбы с соперниками.