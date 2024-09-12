Льюис Хэмилтон в поиске ответов

Команда Mercedes выиграла три из четырех гонок до летнего перерыва, продемонстрировав значительный прогресс после неудачного старта сезона. Однако в Нидерландах и Италии они не смогли подняться на подиум. В гонке в Баку Льюис Хэмилтон высказал предположение, что падение формы может быть связано с неэффективными обновлениями.

Льюис Хэмилтон заявил: "У нас возникло много вопросов, и мы ищем ответы. Проблема может быть связана с особенностями трассы или же причиной стали неудачные новшества. Моя интуиция подсказывает, что именно в этом дело."

"В текущий уикенд мы собираемся отказаться от некоторых решений, чтобы выяснить, не в них ли причина сложностей. Мы проводим много анализов, стараясь определить дальнейшее направление развития команды. Ведь речь идет о машине и о следующем годе," - отметил гонщик.