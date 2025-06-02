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Льюис Хэмилтон поделился: это была моя самая неудачная гонка

Льюис Хэмилтон недоволен результатами гонки в Барселоне: "У меня нет позитивных итогов уик-энда" - короткий обзор выступления семикратного чемпиона мира и комментарии Феррари.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.06.2025, 11:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон показал шестое место на гонках в Барселоне, уступив Нико Хюлкенбергу в последних кругах. Мнение Хэмилтона о своем выступлении было довольно отрицательным, он признался, что не видит позитивных моментов уик-энда и был минималистичен в беседе с представителями прессы.

Когда спросили у него об оценке своей гонки, спортсмен отметил: "На рестарте после выезда безопасного автомобиля все находились на одних и тех же шинах. Я не могу объяснить, почему именно у меня всё складывалось так плохо. С точки зрения баланса машины это был мой наихудший заезд за всю карьеру".

На вопрос о наличии положительных моментов в воскресной гонке, Хэмилтон ответил кратко и ясно: "Нет".

Когда Льюиса спросили, куда он направляется после Барселоны, он ответил: "Домой".

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр также не претерпел особых изменений, когда его попросили прокомментировать выступление Хэмилтона: "Проблемы возникли у Хэмилтона на последнем участке до выезда безопасного автомобиля. Результаты оставляют желать лучшего, но он сумел удержаться впереди Джорджа Расселла в течение 45 кругов."

На вопрос об источнике затруднений, Вассёр ответил: "Я не скажу".

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