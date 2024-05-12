Skoda популярный семейный кроссовер вернулся на российский рынок. Цитата обрадует покупателей.

Популярный кроссовер Skoda Kodiaq снова доступен для покупателей на российском автомобильном рынке. Согласно данным портала «Автоновости дня», цены на новинку начинаются от 3,6 млн рублей.

Самую выгодную цену на новый Kodiaq 2023 года предложила компания из Благовещенска - 3 603 732 рубля за автомобиль, доставленный из Китая. В то же время, в Москве аналогичный кроссовер можно купить за 4 130 000 рублей.

Обе версии оснащены 2,0-литровым 186-сильным бензиновым двигателем, семиступенчатым роботом DSG и передним приводом. Кроме того, автомобили комплектуются панорамной крышей, подогревом сидений, двухзонным климат-контролем, цифровой приборкой, камерой заднего вида, бесключевым доступом и другими опциями.

Более мощная версия Kodiaq с двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 220 лошадиных сил, а также полным приводом, предлагается за 4 200 000 рублей. В то время как во Владивостоке его цена стартует от 4 650 000 рублей.

Самая дорогая версия Kodiaq в исполнении Sportline доступна у дилеров из Санкт-Петербурга по цене 5 600 000 рублей. Эта модификация отличается оригинальным дизайном, спортивным обвесом, адаптивным круиз-контролем, а также другими дополнительными опциями.

В октябре прошлого года Skoda представила второе поколение кроссовера Kodiaq. Производство автомобиля уже запущено на заводе в чешском городе Квасин, где ежедневно собирается более 400 машин.