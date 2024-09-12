LVMH может стать мировым партнёром Формулы 1

Французская транснациональная компания LVMH, известная своим владением 75 брендами, среди которых Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и другие, готовится к возможному вступлению в ряды глобальных партнёров Формулы 1.

По сообщению издания Bloomberg, сделка на сумму 150 миллионов долларов в год находится на завершающей стадии переговоров. В случае успешного завершения, LVMH получит возможность размещать рекламу своих престижных брендов на мероприятиях этапов Формулы 1.

Партнёрство с этой транснациональной компанией откроет новую главу в истории спортивных связей LVMH, которая уже сотрудничает с многими другими видами спорта и дисциплинами.