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Лукойл начал производство моторного масла по спецификации Porsche C40

ЛУКОЙЛ запустил производство полностью синтетического моторного масла LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-40, соответствующего спецификации Porsche С40 для современных спортивных автомобилей с высокофорсированными двигателями.
РедакцияР
Редакция
24.04.2025, 18:42·1 мин
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Фото: lukoil-masla.ru

Моторное масло предназначено для автомобилей Porsche, BMW, Mercedes-Benz и других производителей, требующих применения масел с уровнем свойств ACEA C3. Продукт доступен только в дилерских центрах и в фирменном интернет-магазине смазочных материалов ЛУКОЙЛ.

Собственные технологии компании позволяют разрабатывать, тестировать и производить высококачественные смазочные материалы.

​LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-40 создает устойчивую к высоким температурам масляную пленку в двигателе, защищает его от износа, обладает высокой стойкостью к окислению, снижает отложения. Масло подходит для современных бензиновых и дизельных двигателей, в т.ч. оборудованных системами доочистки выхлопных газов (DPF и GPF).

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