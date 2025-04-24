Лукойл начал производство моторного масла по спецификации Porsche C40

Моторное масло предназначено для автомобилей Porsche, BMW, Mercedes-Benz и других производителей, требующих применения масел с уровнем свойств ACEA C3. Продукт доступен только в дилерских центрах и в фирменном интернет-магазине смазочных материалов ЛУКОЙЛ.

Собственные технологии компании позволяют разрабатывать, тестировать и производить высококачественные смазочные материалы.

​LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-40 создает устойчивую к высоким температурам масляную пленку в двигателе, защищает его от износа, обладает высокой стойкостью к окислению, снижает отложения. Масло подходит для современных бензиновых и дизельных двигателей, в т.ч. оборудованных системами доочистки выхлопных газов (DPF и GPF).