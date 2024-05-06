Сравнение Lucid Air Sapphire с Dodge Demon 170: Разрыв более чем очевиден

Хроники драг-рейсинга Lucid Air Sapphire продолжаются. За последние несколько недель мы видели, как электрический седан мощностью 1 234 лошадиные силы разгонялся до 60 миль в час за 1,77 секунды, а также проходил четверть мили за 8,9 секунды. Это был индивидуальный заезд, и он подтвердил свои возможности, легко победив своего прямого конкурента на рынке - Tesla Model S Plaid.

Dodge Challenger Demon 170 не является конкурентом для Lucid Air. Можно легко утверждать, что эти автомобили - полные противоположности, но у них есть одно общее. Оба способны проехать дистанцию менее 9 секунд на драг-стрипе. И теперь мы видим их рядом в последнем видео DragTimes. На бумаге это должен быть очень равный заезд. Но на деле все немного иначе.

Фото: Motor1.com

Прежде чем перейти к гонке, давайте быстро рассмотрим участников. Demon 170 буквально создан для жизни на четверть мили. У него 1 025 лошадиных сил от своего наддувного V-8, и да, он заправлен E85, чтобы компьютер двигателя мог использовать всю эту мощность для заездов. На задних колесах установлены большие драг-шины, а внутри вы найдете только одно сиденье для водителя. Он полностью стандартен, как заказано с завода, вплоть до специальной подвески Demon, позволяющей ему поднимать передние колеса при старте.

Но Lucid Air Sapphire также полностью стандартен. В нем 1 234 лошадиных сил от три-двигателя, но на этом крупном четырехдверном седане вы не найдете драг-шины. Здесь установлены уличные шины Michelin Pilot Sport, и в салоне много мест для пассажиров спереди и сзади. Он не настроен на драг-рейсинг, но это не мешает ему побеждать всех на треке.

И без дополнительной драмы, к этому относится и Demon 170. Несмотря на то, что он создан специально для четверти мили на драг-стрипе, Challenger проигрывает в этой гонке на каждом этапе битвы. Лучшее время Demon из трех заездов - первый заезд, где он прошел 9,49 секунды на скорости 144,8 миль в час. Но Sapphire проходит дистанцию за 9,01 секунду со скоростью 153 мили в час, и даже выходит с линии сильнее, несмотря на отсутствие драг-шины. Полный привод Air Sapphire заставляет его мчаться на 60 футов за 1,44 секунды, что указывает на очень сильный старт. Demon также стартует сильно, но с 1,48 секунды это недостаточно.

Что дальше для Lucid Air Sapphire? Мы все еще надеемся на поединок с Rimac Nevara. Это должно быть захватывающее противостояние, но пока что Lucid может владеть титулом самого быстрого серийного автомобиля на четверть мили в мире.