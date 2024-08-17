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Даже после хранения в гараже Ferrari F430 с небольшим пробегом выявляются повреждения лакокрасочного покрытия

Автомобиль, оставленный в хранилище на несколько лет, не гарантирует, что краска останется идеальной. Со временем на ней появятся мелкие царапины и вихри от передвижения или хранения под покрывалом.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.08.2024, 19:11·2 мин
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Фото: Motor1.com

Автомобиль, оставленный в хранилище на несколько лет, не гарантирует, что краска останется идеальной. Со временем на ней появятся мелкие царапины и вихри от передвижения или хранения под покрывалом. Ferrari F430 Spider пролежал в хранилище последние 16 лет, преодолев менее 500 миль. Однако краска все еще требует полной детализации, чтобы подняться на уровень истинного совершенства.

На помощь приходит профессиональный детейлер Ларри Козилла. Недавно он привез автомобиль в свой мастерский для тщательной мойки и полировки, и опубликовал работу на своем канале на YouTube для нашего удовольствия. При ближайшем рассмотрении он обнаруживает, что краска покрыта мелкими вихрями и царапинами - далека от идеала, несмотря на то, что автомобиль почти не покидал заводской завод.

Фото: Motor1.com

Далее идут 25 минут удовлетворительной, профессиональной мойки, детализации и полировки. Козилла очищает краску, нижнюю часть автомобиля, колеса, мягкое верхнее окно и даже находит время для экспериментов с тем, делает ли полировка перед нанесением керамического покрытия разницу в отделке краски (спойлер: вероятно, вам следует полировать краску перед нанесением керамического покрытия).

Помимо мойки, Козилле поручили установить обратно вентиляционные отверстия на приборной панели салона F430, которые ранее были отправлены на "разлепление" в сторонний магазин. Те, кто знаком с салонами Ferrari середины 2000-х годов, знают, что большинство прикосновенных поверхностей покрыты мягким резиново-пластиковым материалом, который со временем становится липким. Теперь пассажиры не будут беспокоиться о прикосновении к грязным, липким вентиляционным отверстиям.

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