Лоусон: Я осознаю, что в 2025 году могу не принять участие в гонке.

Лиам Лоусон провел четыре Гран При в текущем сезоне и произвел хорошее впечатление на болельщиков и экспертов. Однако, его будущее остается под вопросом. Команда Red Bull подтвердила, что Лоусон завершит сезон, но не раскрыла его планы на следующий год.

«Я полностью сосредоточен на двух предстоящих гонках. Оценят мои выступления, так как они могут повлиять на мое будущее. Но я пока не знаю, где я буду гонять в следующем сезоне, возможно, что я вообще не буду участвовать в чемпионате в 2025 году», - заявил Лоусон.

«Я хотел бы верить, что моя карьера продолжится, но без официального подтверждения я сфокусирован исключительно на оставшихся гонках», - добавил он.

Обобщая, Лоусон признал, что его результаты были впечатляющими, за исключением выступления в Вегасе. Он признал, что не может позволить себе еще два таких уик-энда, как в Вегасе, и что решение о продолжении карьеры будет принято лишь после окончания текущего сезона.