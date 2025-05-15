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На складчине: Каждый раз я чувствую себя все увереннее за рулём

Лиам Лоусон доволен возвращением в Racing Bulls и машиной VCARB 02. Новозеландский гонщик готовится к домашней гонке в Имоле, уверен и продолжает учиться.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.05.2025, 18:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

После возвращения в команду Racing Bulls Лиам Лоусон уже успел откатаь четыре гонки за свою команду. Хоть у него пока нет очков, но гонщик из Новой Зеландии доволен тем, как прошла его адаптация к команде и машине VCARB 02.

Лоусон говорит: "С каждым уик-эндом мне все удобнее за рулем, и предстоят гонки на трассах, где я уже выступал. В Майами было трудно, в том числе из-за непривычной трассы."

Он добавляет: "Несмотря на то, что машина хорошая и быстрая, в Формуле 1 слишком много переменных. В последнее время мне было сложно поддерживать стабильно хороший уровень. На домашней гонке Racing Bulls в Имоле мы сделаем все возможное".

Лоусон говорит: "Я чувствую себя увереннее за рулем, но этот год сложный. Я всегда стараюсь учиться и развиваться".

Он заключает: "Трасса в Имоле непростая, с высокими нагрузками, но мне нравятся старые школьные автодромы, где мы, гонщики, по-настоящему наслаждаемся гонками".

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