Лоусон: "Не сомневаюсь, в Сузуке нам будет тяжело"

Лиам Лоусон успешно провёл этап чемпионата в Китае, дважды заняв 7-е место и пополнив свой актив 8 очками. Однако, по словам самого пилота Racing Bulls, в предстоящем уик-энде в Японии повторить подобный результат будет значительно труднее. Лоусон также отметил, что даже в Китае команда столкнулась с немалыми трудностями.

«Если говорить откровенно, в начале уик-энда в Шанхае нам не хватало скорости, а результаты квалификаций это только подтвердили», — признался новозеландский гонщик. В квалификации к спринту Лоусон показал 13-й результат, а в основной квалификации занял 14-ю позицию на стартовой решётке Гран При.

По словам Лоусона, трасса в Шанхае не соответствовала возможностям их автомобиля, однако команде удалось выжать максимум из сложившейся ситуации. Пилот отметил, что изначально рассчитывал лишь попасть в десятку лучших, а итоговое 7-е место стало приятным сюрпризом. Он также добавил, что сходы некоторых соперников, стартовавших впереди, помогли подняться выше в итоговом протоколе, хотя команда, по мнению Лоусона, всё равно могла бы заработать очки.

Перед этапом в Сузуке Лоусон ожидает серьезных испытаний. Он отмечает, что в эти выходные автомобили будут настроены по-новому, что потребует дополнительной адаптации со стороны гонщиков. Новые машины требуют иного стиля управления, а каждая трасса подразумевает свои особенности.

Лиам обратил внимание на то, что теперь на тренировках основной акцент сместился с поиска баланса к управлению расходом энергии, что оказывает существенное влияние на скорость в квалификации. По его словам, даже во время гонки приходится менять подход, особенно при попытках обгона соперников. Гонщик подчеркнул, что этот процесс требует постоянного обучения и привыкания.

«Признаюсь, это довольно сложно», — говорит Лоусон. Он отмечает, что в нынешнем сезоне любая ошибка может обернуться большими последствиями, особенно если неправильно рассчитать расход энергии. По его мнению, пилотам приходится задумываться гораздо больше, чем раньше.

По словам Лоусона, существует риск «перестараться», ведь в прошлом году квалификации зависели в первую очередь от уровня прижимной силы машины. Тогда было важно найти оптимальное сцепление с трассой и атаковать, что добавляло азарта и удовольствия от квалификационных заездов.

Однако в этом году ситуация изменилась. Как вспоминает пилот, в Мельбурне ему пришлось использовать слегка изношенные шины в финале квалификации, поскольку попытки атаковать на свежих комплектах приводили к ошибкам. В Сузуке, по словам Лоусона, из-за особенностей конфигурации трассы команда не сможет эффективно использовать режим Straight Mode. Это, в свою очередь, осложнит задачу по поддержанию необходимого уровня заряда батареи.