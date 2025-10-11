Лоусон выражает желание принять участие в гонке Supercars в Батерсте

Лиам Лоусон выразил стремление принять участие в знаменитой гонке «Батерст 1000», проходящей на легендарной трассе Mount Panorama в Австралии. Это знаковое событие ежегодно привлекает внимание поклонников автоспорта и считается главным этапом сезона чемпионата Supercars.

В текущий уик-энд на трассе в Батерсте проходит 1000-мильная гонка. Лиам Лоусон отправился туда, чтобы поддержать своего давнего друга Мэтта Пейна, который выступает на Ford Mustang S650 в составе команды Grove Racing. Лоусон отметил, что болеет именно за Пейна, с которым его связывает многолетняя дружба и соперничество на картинговых трассах в юности.

Трасса Mount Panorama хорошо знакома Лоусону. В 2023 году он уже имел возможность опробовать её за рулём болида RB7 команды Red Bull Racing, который использовался в сезоне Формулы 1 2011 года. Этот опыт укрепил желание новозеландца однажды выйти на старт престижной гонки.

В интервью изданию Speedcafe Лиам Лоусон подчеркнул, что участие в «Батерст 1000» входит в число его целей. Он отметил, что после поездки по трассе на машине Формулы 1 у него появилось желание испытать себя в настоящей гонке на этом автодроме. Лоусон не исключает, что в будущем сможет принять участие в соревновании, если позволит расписание Формулы 1.

Мэтт Пейн, за которого болеет Лоусон, считается одним из самых перспективных молодых гонщиков Supercars. На его счету уже есть победы, а после девяти этапов сезона он занимает второе место в общем зачёте. В юности Лоусон и Пейн жили по соседству в новозеландском городке Пукекохе и вместе занимались картингом, что укрепило их дружбу и соперничество.

Лиам Лоусон подчеркнул, что с детства следил за гонками на трассе Mount Panorama и теперь хотел бы сам принять участие в одном из самых престижных автоспортивных событий Австралии.